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Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı

Yüzleri maskeli 2 hırsızın, altınları çalmak için ellerindeki silahın kabzasıyla camı kırmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

DHA | 14.01.2020 - 09:56..
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İstanbul Kağıthane'de yüzleri maskeli iki kişi, gündüz vakti cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelerek, silahla soygun girişiminde bulundu.

CAMI KIRAMAYINCA SOYGUNDAN VAZGEÇTİLER

Ellerindeki silahın kabzasıyla cama vurmaya başlayan iki kişi, camı kırarak vitrindeki altınları almak istedi, fakat başarısız oldu. Kuyumcu camının kırılmaması üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, ikinci kez camı kırmak için hamle yaptı. Ancak başarısız olan şüpheliler, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı ViDEO

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaşadıkları paniği atlatan kuyumcu çalışanları ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı

"CAMI İNDİREBİLSELER, RAFTAKİ ALTINLARI ÇANTAYA DOLDURUP KAÇACAKLAR"

Yüzleri maskeli şüphelilerin soygun girişiminde bulunduğunu belirten esnaf Tayyar Kurtuluş, "Saat 12.00 civarında yüzleri maskeli iki kişi, caddeden aşağıya koşarak geliyorlar. Bir tanesinin elinde silah, diğerinin elinde çanta var. Elinde silah olan kabzasıyla camı kırmaya çalışıyor, ancak ilk seferinde başarılı olamıyor. İkinci kez deniyor, olmuyor. Camı indirebilseler, raftaki altınları çantaya doldurup kaçacaklar." dedi.

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı

Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca kaçtı

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