Kağıthane'de su tankeri devrildi: 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de, belediyeye ait 34 ZH 5954 plakalı su tankeri cadde üzerinde devrilerek yan yattı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonucu tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yaralanan servisteki vatandaş ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.





2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yaralı vatandaş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü de yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.





''ARKAMA BİR BAKTIM, TANKER YERDE DÖNÜYOR''

Kazayı gören Mehmet Rauf Celil, “Aşağıdaydım ses geldi, arkama bir baktım tanker yerde dönüyor. Yaralılardan biri kendi çıktı. İkisi yaralıydı, itfaiye ekipleri erken geldi ve çıkarttılar. İkisini de hastaneye götürdüler.” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.







