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Kağıthane'de uyuşturucu satıcısı eski polis çıktı

Kokain ticareti yapmaktan yakalanan zanlının, GBT sorgusunda yağma yüzünden polis mesleğinden ihraç edildiği belirlendi.

İHA | 15.11.2019 - 09:19..
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park Timleri, önceki gün saat 01.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, Talatpaşa Caddesi üzerinde takip ettikleri şüpheliyi durdurarak gözaltına aldı. Ardından ekiplerin nezaretinde şahsın evine giren Mobil Park Timleri, arama yapmaya başladı.

KOKAİN VE ECSTASY MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Evi didik didik arayan polis, aramalarda ilaç şişelerinin içerisine saklanmış satışa hazır 294 adet kokain maddesi ile 205 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Kağıthane'de uyuşturucu satıcısı eski polis çıktı

ZEHİR TACİRİ ESKİ POLİS ÇIKTI

Evde hassas terazi, sahte polis kimliği, polis rozeti, cep telefonu ve bir miktar para ele geçiren polis, aramaların ardından şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda “yağma” suçu nedeniyle meslekten ihraç edilen Abdullah A. olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kokain ticareti yaparken kıskıvrak yakalanan zanlı, Gültepe Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticari yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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