taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4566
Euro
7.0544
Altın
1604.2
Borsa
89063.03
Gram Altın
333.418
Bitcoin
43468.64

Kağıthane'de yanan otomobil küle döndü

Hurdalık alanda çıkan yangın sonucu araç yanarak kül olurken, otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 26.03.2020 - 08:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, hurdalık alanda bulunan araç bilinmeyen sebepten dolayı yanmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Araçtan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa süre içinde müdahale etti.

Yanan araçta hasar gerçekleşirken, polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

Kağıthane'de yanan otomobil küle döndü ViDEO

Kağıthane'de yanan otomobil küle döndü

Kağıthane'de yanan otomobil küle döndü

İlginizi Çekebilir
Ankara'da sahte maske imalathanesine baskın düzenlendi
Başkent'te sahte maske üretimi yaptığı tespit edilen iş yeri, mühürlenerek kapatıldı.
30 kişiyi öldüren sahte alkol soruşturmasında 5 tutuklama
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde koronavirüsten korunmak amacıyla saf alkol alarak 30 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
Denizli’de hastanede reçete yazılarak rapor verilen şahıs hastaneden çıktıktan sonra polis ve özel sağlık ekipleri tarafından koronavirüs şüphesiyle yakalandı.
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
61
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
91
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
42
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
35
ABD'de hemşireler çöp poşetlerinden önlük giyiyor
ABD'de hemşireler çöp poşetlerinden önlük giyiyor
79
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
2
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir