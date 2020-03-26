Kağıthane'de yanan otomobil küle döndü

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, hurdalık alanda bulunan araç bilinmeyen sebepten dolayı yanmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Araçtan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa süre içinde müdahale etti.

Yanan araçta hasar gerçekleşirken, polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

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