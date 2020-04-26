Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 4 gün sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Bazı vatandaşlar salgına karşı önlemler alırken, kuralları ihlal eden kişilerin olduğu da görülüyor.

YASAĞA UYMAYIP, HALAY ÇEKTİLER

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir grup genç sokağa inerek, top oynadı.

Bir süre sonra müzik açarak halay çeken gençleri gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane'de yasağa rağmen top oynayıp, halay çektiler ViDEO

POLİSİ GÖRÜNCE BRANDANIN ALTINA SAKLANDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aracın sirenini çalınca gençler kaçmaya başladı.

Bazı gençler evlerine girerken, dışarıda kalan iki genç ise motosikletin brandasının altına saklandı.

Ekiplerin sokaktan ayrılmasının ardından brandanın altından çıkan gençler evlerine girdi.

İKİ GENÇ ÇATIDA MANGAL YAPTI

Öte yandan İstanbul’da iki genç ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin çatısında mangal yaptı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden gençler, sosyal medyada paylaştı.