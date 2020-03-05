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Van'da komandolar Suriye’ye uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak askerlerimiz, dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

İHA | 05.03.2020 - 11:47..
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Van'da komandolar Suriye’ye uğurlandı

Van Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek için dualarla gönderildi

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -1

Van İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -2

ÜLKEMİZ ADINA SAVAŞIP GELECEĞİZ

İdlib'e giden kahraman komandolardan biri yaptığı komuşmada "Ülkemiz ve milletimiz adına savaşıp geleceğiz. İnanıyoruz, cesuruz, güçlüyüz" ifadeleriyle dosta güven düşmana korku verdi.

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -3


RABBİM AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN

Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel bir göreve gönderdiklerini belirerek, “Güzel bir görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -4

KURBANLARLA UĞURLANDILAR

Yapılan konuşmanın ardından kahraman komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müftüsü Ömer Keskin’in yaptırdığı dualar eşliğinde aileleriyle vedalaşıp Suriye’ye gitmek üzere Van’dan uğurlandı.
Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -5

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -6

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -7

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -8

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -9

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -10

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -11

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -12

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -13

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -14

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı -15

Kahraman komandolar Suriye’ye uğurlandı İZLE

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