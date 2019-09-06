taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7192
Euro
6.3121
Altın
1509.37
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.731

Kahramankazan'da 3 günde 15 kişi, zehirlendi

Medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan 15 kişi, son 3 günde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

DHA | 06.09.2019 - 20:18..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da Kahramankazan'ın Fatih Mahallesi'ndeki medikal sağlık ürünleri üretilen fabrikada çalışan bazı işçiler, çarşamba günü öğle yemeği yedikten sonra ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TABURCU EDİLDİLER

Ayakta tedavi edilen işçiler, daha sonra taburcu edildi. Aynı fabrikada çalışan işçilerden bazıları, dün ve bugün de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Son 3 günde, toplam 15 kişinin hastaneye başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince işçilerin yediği tavuk döner ve içtiği sudan numune alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB bünyesindeki makam araçları Yenikapı'da

İBB bünyesindeki makam araçları Yenikapı'da

1031
Canan Kaftancıoğlu davasında karar

Canan Kaftancıoğlu davasında karar

1024
Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

196
2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

2019 yılı otomobillerin en çok satış yaptığı iller

76
Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu

79
Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitti

542
Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

Trabzon'daki yaylada haç şeklinde villalar

360
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir