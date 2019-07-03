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Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda çalışmalar sürüyor

Dağların delinerek tünellerle birbirine bağlandığı Kahramanmaraş-Kayseri karayolu projesinin yüzde 85'i tamamlandı.

AA | 03.07.2019 - 16:55..
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Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda çalışmalar sürüyor

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun tüm etaplarının tamamlanmasıyla, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanırken kaza riski de azalacak.

Ekolojik dengenin korunarak yapıldığı yol, tünel, kavşak ve viyadüklerden oluşan 3 etaplı projede 16 bin 940 metre uzunluğunda 12 tünel, 4 viyadük, 3 kavşak ve 3 köprü bulunuyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda çalışmalar sürüyor

BETON YAPIM İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl sonunda çift taraflı 6 tünel ve 2 viyadük hizmete açıldı. Kaplama beton imalatı tamamlanan 2 bin 510 metre uzunluğundaki 3 tünelde, elektromekanik işlemleri sürüyor. 5 bin 66 metre uzunluğundaki iki tünelde ise kaplama beton yapım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda çalışmalar sürüyor

ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Projenin tamamlanmasıyla Güneydoğu'yu İç Anadolu'ya, Karadeniz'i de Akdeniz'e en kısa mesafede bağlayacak olan Kahramanmaraş-Kayseri karayolu, yaklaşık 18 kilometre kısalarak sürücülere 50 dakika gibi zaman tasarrufu yaşatacak.

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