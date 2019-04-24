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Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi adliyede

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA | 24.04.2019 - 14:41..
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına malzeme temin etmek ve terör örgütüne yardımda bulunmak suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

TERÖR BAĞLANTISI OLAN ŞÜPHELİLERE BASKIN YAPILDI

Kahramanmaraş, Adana, Aydın ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda; Adana’da B.B., V.U., M.Ö., U.K. ve B.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 81 adet örgütsel içerikli kitap, iki adet ajanda, 25 adet CD, 5 adet akıllı cep telefonu, 1 hard disk, 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan 5 zanlı, Pazarcık ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi adliyede

DİĞER 3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında Ankara’da 1, Adana’da 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi adliyede

Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi adliyede

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