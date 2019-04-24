Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi adliyede

Ankara'da şehit cenazesine Kemal Kılıçdaroğlu ile katılarak şiddete maruz kalan Levent Gök'e AK Partili Mustafa Yeneroğlu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Mısır'da yapılan seçimler sonuçlandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, 2030 yılına kadar görevinin başında olacak.

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Salah ve Khaleesi galada buluştu

Mohamed Salah, Game of Thrones dizisinin yıldızı ve Erderhaların Annesi'ni canlandıran Emilia Clarke ile Time dergisinin ‘2019’un En Etkili 100 Kişisi’ için düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.