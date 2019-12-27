Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bazı ilçelerde kar tatili

Etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde ve Adıyaman'ın bir ilçesinde ve köy okullarında okullar bir gün süreyle tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Çağlayancerit’in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.

Onikişubat ilçesinde 5, Dulkadiroğlu ilçesinde 6, Andırın ilçesinde ise 3 mahallede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

GÖLSÜN İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ SONA ERDİ

Göksun ilçesinde ise, 2 gündür devam eden elektrik kesintisi sona erdiği, ilçe ve kırsal mahallelerine elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi.

ADIYAMAN'DA SİNCİK İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi." dedi.