Kahramanmaraşlı evinde oturuyor

Kahramanmaraş'ta, 16'ncı yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen ve o dönemlerde şehrin ticari hayatına şekil veren tarihi Kapalı Çarşı, 116 dükkanıyla günümüze kadar geldi.

Normal zamanlarda yoğun insan sirkülasyonun yaşandığı çarşı, Ramazan ayını sessiz karşılıyor.

45 YILDIR BÖYLE DURGUNLUK GÖRÜLMEDİ

Çarşının en eski esnafından olan baharatçı Abdurrahman Aydoğar, Ramazan öncesi işlerin çok durgun olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda bu günlerde çarşıda iğne atsanız yere değmezdi ama şartlar değişti. Özellikle koronavirüs nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmıyor, çarşıdaki iş yerlerinin yarısından fazlası da kapalı." dedi.

Aydoğar, alışverişe gelenlerin ise zencefil ve keçiboynuzu gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerden aldığını söyledi.

ÇÖREK ALAN DA YOK

Çarşı esnafından olan ve çörek yapan Yılmaz Akçöp ise geçmiş yıllarda çok fazla çörek siparişi aldıklarını, bu yıl ise koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş olduğunu belirterek, "İftardan sonra vatandaşlarımız çayla birlikte çörek tüketirdi. Geçen yıl biz kafamızı kaldıramazdık, siparişler alırdık, insanlar burada sıraya girerdi. Ama virüs sebebiyle bu yıl gelen yok." diye konuştu.

RAMAZAN HAREKETLİLİĞİNDEN ESER KALMADI

Kahvaltılık ürünler satan Necmi Üçgün de çarşıda eski Ramazan hareketliliğinden eser kalmadığını ifade etti. Koronavirüsün çarşıdaki hareketliliği olumsuz etkilediğini kaydeden Üçgün, bu yıl insanların tedbir için evde kaldığı için iş yapamadıklarını anlattı.

"PARFÜMDEN KOLONYAYA DÖNÜŞ"

Çarşıda kolonya satan esnaflardan Yunus Gözler ise koronavirüsten sonra insanların kolonyaya olan ilgisini arttığını belirtti.

İnsanların parfüm tercihini kolonyaya dönüştürdüğünü vurgulayan Gözler, "Baba mesleğimiz olarak sürdürdüğümüz kolonyacılık, bu sene virüs sebebiyle trend oldu. Artık insanlar virüsleri dezenfekte etmek adına mutlaka evinde kolonya bulunduruyor. Artık virüs sebebiyle eskiye dönüş oldu. İnsanlar parfümden, kolonyaya doğru dönüş yapıyor.” dedi.