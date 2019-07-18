Kahramanmaraş'nın Afşin ilçesinde orman yangını

‘Kyoto Animasyon’ firmasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bodrum’a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi’ye yönelik hakaretleriyle tepki çeken Fatma Funda Esenç için 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapis istemiyle dava açıldı.

Havalimanı personeline hakaret eden kadına 3 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

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İngiltere, Facebook'un kripto parası Libra'yı inceleyecek

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ulusal ekonomi açısından uygun bir işleyiş içinde olması için Facebook’un kripto parasını inceleyeceklerini açıkladı.