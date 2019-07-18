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Kahramanmaraş'nın Afşin ilçesinde orman yangını

Bölgedeki orman yangınında 35 hektarlık alan küle döndü.

AA | 18.07.2019 - 09:27..
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında, 25 hektarlık bozuk meşe alanı ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.

ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKAN KIVILCIM

İlçeye bağlı Deveboynu Mahallesi'nde elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla çıkan kıvılcımların yere düşmesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle müdahale etti.

Kahramanmaraş'nın Afşin ilçesinde orman yangını

VATANDAŞ DESTEĞi

Vatandaşlar da kazma ve kürekleriyle ekiplere destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmalarının ardından söndürülen yangında, 25 hektarlık bozuk meşelik alan ile 10 hektar tarlada ekili buğday zarar gördü.

Kahramanmaraş'nın Afşin ilçesinde orman yangını

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