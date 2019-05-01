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Kahramanmaraş'ta 1 ton 200 kilo balık imha edildi

Kentte bir minibüste, sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

DHA | 01.05.2019 - 17:53..
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Nurhak ilçesinde ele geçirilen balıklar, jandarma ekiplerince açılan çukura gömülerek imha edildi.

ŞÜPHELİ MİNİBÜSTEN 1 TON SAZAN BALIĞI ÇIKTI

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kullar Mahallesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında C.K. yönetimindeki bir minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, 1 ton 200 kilo aynalı sazan ve yayın balığı tespit etti. C.K., 3 gündür yolda olduğunu ve balıkları Kars'tan Kayseri'ye götürdüğünü belirtirken, jandarmaya menşe şahadetnamesinin (uluslararası belgeler) olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 1 ton 200 kilo balık imha edildi

SÜRÜCÜ PARA CEZASI YEDİ, BALIKLAR İMHA EDİLDİ

Ekipler, sürücüye 1635 lira para cezası uygularken, sağlıksız koşullarda naklinin yapılması nedeniyle balıklar iş makinesiyle açılan çukura gömülerek imha edildi.

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