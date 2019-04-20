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Kahramanmaraş’ta 1 yıldır ATM’de unuttuğu parasını arıyor

Geçen sene mart ayında, kent merkezindeki bulunan bankanın ATM’sine giden doktor şahıs, ATM’de unuttuğu bin 500 lirasının peşinde.

İHA | 20.04.2019 - 09:12..
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2018'de, borçlarını ödemek için bir bankanın ATM’sine giden ve parasını unutan özel bir hastanede görevli doktor Ali Sünbül, “Ben parasında değilim ama insanın yaptığı zoruna gidiyor ve bu bir hırsızlıktır” dedi.

1 SENEDİR ATM'DE UNUTTUĞU PARANIN PEŞİNDE

27 Mart 2018 tarihinde kent merkezindeki bulunan bankanın ATM’sine giden Dr. Ali Sünbül, iddiasına göre bin 500 lirasını ATM’de unuttu.
Banka kartını yanına alan ve parasını unuttuğu fark eden Dr. Sünbül, ATM’nin yanına geldiğinde parasını bulamadı. İlk olarak bankanın özel güvenlik memuruna müracaat eden, daha sonra polise şikayette bulunan Dr. Sünbül, bir senedir parasını arıyor.

Kahramanmaraş’ta 1 yıldır ATM’de unuttuğu parasını arıyor

"BİRİ PARAMI ALMIŞ, BU BİR HIRSIZLIKTIR"

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen parasını alan kişinin ortaya çıkmadığını kaydeden Dr. Sünbül, “Ben o gün para çekerken çok dalgındım ve kafam doluydu. Kartı aldıktan sonra parayı almamışım. Ben durumu daha sonra fark ettim ancak ne güvenlik personeli, ne banka çalışanı, ne de banka müdürünün haberini olmadığını öğrendim. Polise başvurduktan sonra güvenlik kamerasını izledim ve benden sonra bir kişinin gelip işlem yapmadan paramı aldığını gördüm. Belki dedik işin bilincindedir ama bir yıl oldu onu arıyoruz. Kul hakkı var, ben parasında değilim ama insanın yaptığı zoruna gidiyor ve bu bir hırsızlıktır” dedi.

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