taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7467
Euro
6.3836
Altın
1499.35
Borsa
100471.06
Gram Altın
277.303
Bitcoin
53531.91

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

10 katlı binanın terasından atlayarak intihar eden kadının kocası sinir krizi geçirdi.

DHA | 05.11.2019 - 15:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atladı.

Yaşamına son veren kadın cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren eşini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşananan olayda, 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti.  Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü


SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek,  "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2020 yılı MTV tablosu

2020 yılı MTV tablosu

397
Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

Nazlı Ilıcak, cezaevinden çıktı

327
Ahmet Altan'ın ilk sözleri

Ahmet Altan'ın ilk sözleri

192
Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

453
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor

51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakta alkışlanan sözleri

418
Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

Erdoğan'dan Bülent Arınç'a: Esefle karşıladım

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir