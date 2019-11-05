Kahramanmaraş'ta 10. kattan atlayan kadın öldü

Kahramanmaraş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayşe K. (65), evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atladı.

Yaşamına son veren kadın cansız bedenini görünce sinir krizi geçiren eşini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde yaşananan olayda, 5 çocuk annesi Ayşe K., evinin bulunduğu 10 katlı binanın terasından atlayarak, intihar etti. Ayşe K., olay yerinde hayatını kaybetti.





SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin cansız bedenini gören Mehmet K. sinir krizi geçirerek, "Ben öleyim onun yerine" diye feryat etti. Gözyaşlarına boğulan Mehmet K.'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Ayşe K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



