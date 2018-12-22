Kahramanmaraş'ta 18 yaşına giren genç muhtar adayı oldu

Türkiye'nin en genç muhtar adayı olduğunu belirten İbrahim Durak, "Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" dedi. Durak ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Durak, 8 Aralık'ta 18 yaşına girdi.

MUHTAR OLABİLMEK İÇİN OY İSTİYOR

Aynı zamanda Kahramanmaraş İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan İbrahim Durak, seçilme yaşını elde edince yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Afişler hazırlatıp Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde cadde ve sokaklara asan Durak, gündüzleri okuluna giderek eğitimine devam ediyor, okuldan çıktıktan sonra da ev ve işyerlerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde muhtar olabilmek için oy istiyor.

Yeni 18 yaşına giren genç muhtar adayı oldu VİDEO

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİRİNCE ÖNÜMÜZ AÇILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlere güvenip destek verdiğini ve son olarak seçilme yaşını 18'e indirerek önlerini açtığını ifade eden Durak, 18 yaşına girince muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi. Ailesi, okul yönetimi ve arkadaşlarının çok büyük desteğini gördüğünü belirten Durak, öğrencilikle muhtarlığı birlikte çok rahat bir şekilde yapacağını kaydetti.

Seçimde bin 500-2 bin seçmenin oy kullanacağını ve 12 adayla yarışacağını ifade eden İbrahim Durak, "Milletimiz ve devletimiz arasında köprü oluşturacağız. Devletimizin imkanlarını en kısa sürede milletimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Muhtarlığımız gönül muhtarlığı olacak. Milletimize en iyi şekilde daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir yola girdik. Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" diye konuştu.