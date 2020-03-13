taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3033
Euro
7.013
Altın
1573.3
Borsa
96476.84
Gram Altın
320.173
Bitcoin
36044.3

Kahramanmaraş'ta 2 hırsız tutuklandı

Tutuklanan kadın hırsız kendisini görüntüleyen gazatecilere, "Adam öldürsem çekmezsiniz" diye bağırdı.

DHA | 13.03.2020 - 16:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ta Gedemen Mahallesi'ndeki bir bağ evinde gerçekleştirilen hırsızlık olayında, 2 tüfek ile televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti çalındı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Duygu Akıllı ve Yılmaz Yeter olduğunu belirleyerek gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta 2 hırsız tutuklandı

"EVİ DUYGU GÖSTERDİ"

Poliste suç kayıtları olan şüphelilerin bağ evinden çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Yılmaz Yeter, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım." dedi.

Duygu Akıllı ise evi kendisinin gösterdiği iddiasını yalanlayarak, içeri girmediğini savundu.

Kahramanmaraş'ta 2 hırsız tutuklandı

"GEL POZ VEREYİM"

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Yeter, gazetecilere, "Ben yaptığımdan pişman oldum, doğruları söyledim" dedi. Duygu Akıllı ise küfredip, "Biraz daha çekin. Gel gel poz vereyim gel. Öyle poz vereceğim. Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" diye bağırdı.

Kahramanmaraş'ta 2 hırsız tutuklandı

İlginizi Çekebilir
İBB'den mangala yasak geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahillerde mangal ve nargileye son vereceğini açıkladı.
PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Konya'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti
Sultangazi'de bir okulda koronavirüs için yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
471
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
92
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
182
Benzinde 51 kuruş indirim kararı
Benzinde 51 kuruş indirim kararı
208
Ece Erken, istifa etti
Ece Erken, istifa etti
187
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
44
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
Ünlü kahin Baba Vanga'dan koronavirüs tespiti
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir