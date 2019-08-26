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Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor

Bir buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan 20 yaşındaki Leyla, yeni bir yüz istiyor.

İHA | 26.08.2019 - 10:53..
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı.

Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı.

"ÇOCUKLAR ATEŞLE OYNARKEN YÜZÜMDEKİ EŞARBI YAKMIŞLAR"

Okulda çocukların kendisinden korktuğu için liseye kadar eğitimine devam edebildiğini söyleyen Demirci, "Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Ondan sonra yüzüm bu şekilde. Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı.

Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor ViDEO

Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor

"MAKYAJ YAPIP İNSANLARIN ARASINA GİRMEK İSTİYORUM"

Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik” dedi.

Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor

"TEK İSTEĞİMİZ KIZIMIN YÜZ NAKLİ OLMASADIR"

Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de çalışmıyorum işsizim. İnşallah yüz nakli bulunur ve kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta 20 yaşında yüz nakli bekliyor

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