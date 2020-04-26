Kahramanmaraş’ta 4 kişi sobadan zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, evlerinde Aynur K. (16), Eda K. (11), Gamze K. (7) ve H.K. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
4 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişiyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIP Fakültesi Acil bölümüne kaldırdı.
Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.