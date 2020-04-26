Kahramanmaraş’ta 4 kişi sobadan zehirlendi

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Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti

Aksaray’da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan bir kişi polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.