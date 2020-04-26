taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Kahramanmaraş’ta 4 kişi sobadan zehirlendi

Kahramanmaraş’ta aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kahramanmaraş’ta 4 kişi sobadan zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, evlerinde Aynur K. (16), Eda K. (11), Gamze K. (7) ve H.K. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

4 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişiyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIP Fakültesi Acil bölümüne kaldırdı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta 4 kişi sobadan zehirlendi

İlginizi Çekebilir
Eski eşinin kapısına dayanıp öldürmekle tehdit etti
Aksaray’da 2 yıl önce boşandığı eski eşinin evini basıp öldürmekle tehdit eden ve daha sonra kaçan bir kişi polis ve bekçilerin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalandı.
Trakya semalarında UFO heyecanı
Kırklareli ve Tekirdağ’da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
Gaziosmanpaşa'da bir otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı.
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Adıyaman'da, kendisine kimlik soran mahalle bekçisine biber gazı sıkarak kaçan Suriyeli Abdullah E., polis ekiplerince yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
28
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
138
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
53
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
44
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri kaza yaptı
22
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
14
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir