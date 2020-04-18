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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören 4 yaşındaki çocuk, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

AA |
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi olan genç, yaşlı ve çocuk hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

KÜÇÜK KIZ KORONAYA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta bir süre önce öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 4 yaşındaki E.B.E ailesi tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede koronavirüs testi yapılan küçük kızın sonuçları pozitif çıktı.

4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Bir süre tedavi gören küçük kız, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edilen kız çocuğu, "Televizyonlara çıkacak mıyım?" diyerek sağlıkçılara el salladı.

E.B.E., evinde 14 günlük izolasyona tabi tutulacak.

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kız çocuğu koronayı yendi

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