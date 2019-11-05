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Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu madde, bir çekici kamyonun gizli bölmelerinde bulundu.

DHA | 05.11.2019 - 21:49..
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Kahramanmaraş İl J andarma ekipleri, çekici kamyonda yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü S.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada uyuşturucu maddenin çekici kamyonda yüklü olduğunu tespit eden ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Pazarcık ilçesi yakınlarında kurulan kontrol noktasında durdurdu.

NARKOTİK KÖPEK ATOS BULDU

Üzerinde 2 aracın yüklü olduğu çekici kamyonda narkotik köpek Atos ile yapılan aramada malzeme sandığı ile şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde 28 paket halinde 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, kamyon sürücüsü S.Y.'yi gözaltına alarak Pazarcık ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 46 kilo esrar ele geçirildi

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