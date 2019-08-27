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Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı bulundu.

DHA | 27.08.2019 - 22:34..
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonu satışını önlemeye yönelik Yusuflar, Namık Kemal ve Yavuz Selim Mahalleleri'nden çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulmuş piyasa değeri 500 bin lira olan 803 cep telefonu ekranı ve camı, 22 kaçak cep telefonu, 691 cep telefonu aksesuarı ile 45 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Malzemelere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

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