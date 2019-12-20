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Yerli Malı Haftası'ndaki yiyeceklerden 8 öğrenci zehirlendi

Kahramanmaraş’ta ‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.12.2019 - 05:50..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda, Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler okula getirdikleri yiyeceklerden tüketti.

8 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Sınıftaki 8 öğrenci bir müddet sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı. Öğretmenler tarafından çağrılan sağlık görevlileri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilen öğrencilerden L. K (11), E.C (10), M.G (10), Z.K (10), Y.D (10), F.K (10) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki öğrencinin de özel bir hastaneye kaldırıldığı ve tedaviye alındığı öğrenildi.

Yerli Malı Haftası'ndaki yiyeceklerden 8 öğrenci zehirlendi

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