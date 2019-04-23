Kahramanmaraş'ta ahırdan kaçan keçileri jandarma buldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde keçilerin firar etmesi meydana geldi. Besicilik yapan Süleyman Bayır, ahıra gittiğinde keçilerin olmadığını gördü.

Kurban Bayramı'nda satacağı keçileri yakınlarıyla birlikte arayan ancak sonuç alamayan Bayır, jandarmadan yardım istedi. Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ahır ve çevresinde yaptıkları incelemede hırsızlık izine rastlamazken, keçilerin kaçmış olabileceğini değerlendirerek arama çalışması başlattı.

KARMAN DAĞI'NDA BULUNDU

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, keçilerin Kaman Dağı yönüne gittiğini saptadı. 25 keçi, bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince Kaman Dağı eteklerinde bulunarak sahibine teslim edildi. Firar eden keçilerine kavuşan Süleyman Bayır, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



