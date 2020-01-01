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Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

2020'nin ilk kazasında alkollü Muhammet Miraç G.'nin kullandığı otomobil bordür taşlarına çarparken, sürücünün yara almadan atlattığı kazada, yanındaki Rabia B. ağır yaralandı.

DHA | 01.01.2020 - 08:12..
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Yeni yılın ilk dakikalarında Onikişubat ilçesi Bahçeci Hoca Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Muhammet Miraç G. yönetimindeki 44 AAT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bordür taşlarına çarptı, ardından yoldan çıkıp boş araziye girdi.

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

YANINDAKİ YOLCU AĞIR YARALI

Çamura sağlanarak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Rabia B. yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rabia B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Bu arada yapılan alkol testinde sürücü Muhammet Miraç G. 101 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta alkollü sürücü kaza yaptı

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