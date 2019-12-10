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Kahramanmaraş'ta arama kaydı olanlara operasyon

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda arama kaydı bulunan ve yakalanan 38 kişiden 16’sı tutuklandı.

İHA | 10.12.2019 - 02:42..
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde sabahın erken 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKALANAN 38 ŞAHISTAN 16'SI TUTUKLANDI

Adreslerde bulunan 110 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, hırsızlık suçundan aranan 10 kişi, yaralama suçundan aranan 8 kişi, fuhuş yaptırma ve kumar oynatma suçundan aranan 3 kişi, cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi, silahlı tehdit suçundan aranan 2 kişi, cezaevi firarisi 2 kişi, diğer suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Gün içinde yakalanan 38 şahıstan 16'sı sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta arama kaydı olanlara operasyon

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