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Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzur ve güven uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

DHA | 01.06.2019 - 02:12..
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından 08.00-24.00 saatleri arasında 576 personelle il genelinde yapılan uygulamada 11 bin 815 kişi sorgulandı.Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

21 KİŞİYE GÖZALTI

Sorgusu yapılanlardan 21'inin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. 21 kişi gözaltına alındı.Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı

Huzur ve güven uygulamasında kontrol edilen 145 umuma açık yerden 2'si hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulama kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında da 2 bin 537 araç kontrol edildi. Araçlardan 16'sı trafikten men edilirken, 38'ine 15 bin 717 lira para cezası yazıldı.

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