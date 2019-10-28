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Kahramanmaraş'ta askeri araç şarampole yuvarlandı

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir askeri aracın, şarampole yuvarlanması sonucu 4 personel yaralandı.

DHA | 28.10.2019 - 15:10..
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Kahramanmaraş-Kayseri yolunda, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan askeri araçta yaralanan askerler hasteneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 20. kilometresi Kürtül mevkisinde meydana gelen kazada, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait G.İ. idaresindeki 46 JAA 686 plakalı askeri araç, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada sürücü Uzman Çavuş G. İ. (31), Astsubay Çavuş M.K. (24), Uzman Jandarma Çavuş İ.S. (41), Astsubay Üstçavuş E.A. (41) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralı askerlerin, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta askeri araç şarampole yuvarlandı


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