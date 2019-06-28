Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

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Bahçelievler’de 500 bin liralık altın hırsızlığı

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Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi

1 Kahramanmaraş'ta avukattan uçan tekme Avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı.

2 Kızına fuhuş yaptıran anneye tutuklama Edirne'de 35 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.E. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 Bedelli askerlik ücretine zam gelmeyecek Bedelli yapacakları sevindirecek haber geldi; bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlenecek.

4 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 713 personel atanacak Adliyeler, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için 12 bin 713 personel alınacak.

5 Celta Vigo, Emre Mor'u satıyor İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre Mor'u kesin olarak takımdan göndereceğini yazdı.

6 Kadın ve cinsellik üzerine araştıran kitap: Aldatmaca 20 yılı aşkın süredir New York’ta yazan ve kültür eleştirmenliği yapan Wednesday Martin, kitabında kadın sadakatsizliğini harekete geçiren evrimsel ve toplumsal gerçeklere doğru ilginç bir yolculuğa çıkarıyor…