Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde, avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
AVUKAT UÇAN TEKME ATTI
Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti.
BURNU KIRILDI
Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu bildirildi.