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Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

Avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı.

DHA | 28.06.2019 - 12:40..
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Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde, avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

AVUKAT UÇAN TEKME ATTI

Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti.

Avukattan uçan tekme

BURNU KIRILDI

Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

Kahramanmaraş'ta avukatla iş insanı arasında kavga

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