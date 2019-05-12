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Kahramanmaraş'ta baraj gölünde 3 çocuk boğuldu

Baraj gölüne giren 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 12.05.2019 - 21:26..
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3 çocuk traktörle baraja girerek öldü.

2 kardeş olan Ceylin ve Vahap Bolat ile 1 arkadaşı, babalarının traktörüyle baraj gölünün yanına geldi.

Bir süre sonra Ayhan Bolat ve Şamil Özden tekneyle göle açıldı. Çocukları gölün kenarında bulunan traktör yanında bırakan aileler, döndüklerinde ne traktörü ne de çocukları bulamadı.

Teker izlerini takip eden Ayhan Bolat ve Şamil Özden traktörün baraj gölüne girdiğini anladılar. Çocuklarının da traktör ile göle düştüğünü anlayan aileler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AFAD ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölde arama yapan ekipler, 7 yaşındaki Ceylin Bolat ile 8 yaşındaki Alper Özden’in cansız bedenine ulaşırken, 13 yaşındaki Vahap Bolat’ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta baraj gölünde 3 çocuk boğuldu

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