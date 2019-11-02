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Kahramanmaraş'ta bir kişi boşandığı kadını bıçakladı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, boşandığı kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından bıçağı kendi boğazına dayayarak intihara kalkıştı.

DHA | 02.11.2019 - 08:16..
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Kahramanmaraş'ta Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında, Harun Azkara, boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Hatice Akçadağ ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı.

POLİSLER TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Azkara, Hatice Akçadağ'ı bıçakladı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna aldığı 3 bıçak darbesi ile Akçadağ ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada Harun Azkara, eve gelen polislere teslim olmayı reddetti. Bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polisler tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi boşandığı kadını bıçakladı

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Hatice Akçadağ, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata Alınan Hatice Akçadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta bir kişi boşandığı kadını bıçakladı

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