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Kahramanmaraş'ta boğazından bıçaklanan genç öldü

Kahramanmaraş’ta boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 04.01.2020 - 04:11..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Şehit İsrafil Kargı Parkı’nda, 20 yaşındaki Veysel Tel ile 17 yaşındaki M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

M.Y., yanındaki bıçakla Tel’i boğazından bıçakladı. Talihsiz genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan Veysel Tel, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta boğazından bıçaklanan genç öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARIMADI

Ağır yaralanan Tel, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tel’in cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga konuldu.,

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi M.Y. ise, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta boğazından bıçaklanan genç öldü

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