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Kahramanmaraş'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde traktörle baraj gölüne düşerek boğulan 3 çocuk bugün defnedildi.

İHA | 13.05.2019 - 18:47..
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Dün akşam Göksun ilçesi Gücuksu Mahallesi’nde Ahmet Bolat çocukları Ceylin (7) ve Vahap Bolat'ı (13), Şamil Özden de oğlu Alper Özden'i alarak birlikte balık tutmak için traktörle baraj gölüne gitti.

KURTARMA EKİBİNDEN YARDIM

Çocuklarını baraj gölü yanına bırakarak tekneyle göle açılan Ahmet Bolat ve Şamil Özden, döndüklerinde çocuklarla birlikte traktörün ortadan kaybolduğunu gördü.

Kısa süreli araştırma sonrası çocukların traktörle göle girdiklerini fark eden çocukların babaları, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çocukların cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonrası çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Baraj gölünde boğulan çocuklar için Göksun’un Gücuksu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından üç çocuk yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kahramanmaraş'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi

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