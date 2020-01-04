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Kahramanmaraş'ta cep telefonu hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iletişim dükkanları hedef alarak telefon çalan bir kişi bekçiler tarafından yakalandı.

İHA | 04.01.2020 - 04:33..
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Kahramanmaraş'ta sırt çantasıyla dolaşan bir kişiyi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı.

13 CEP TELEFONU ÇALDIĞI BELİRLENDİ

Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.’nin (26) 1 ay önce bir iş yerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İş yerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zekeriya T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

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