Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'nde kayıp şahıs aranıyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde 62 yaşındaki S.A., akrabalarıyla birlikte Ceyhan Nehri kıyısında balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan şahsın bulunması için yakınlarının ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı su altı arama ekipleri sevk edildi.

Ekipler, nehir boyunca hem su üstünde hem de su altında arama çalışması başlattı.

KOORDİNELİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede yürütülen çalışmalarda ekipler, nehir içinde dalgıçlarla su altı taraması yaparken, kıyı şeridinde de detaylı arama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Koordineli şekilde sürdürülen çalışmaların, kayıp şahsa ulaşılana kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Bölge halkı ve yakınları olay yerinde endişeli bekleyişini sürdürürken, ekiplerin yoğun çabasıyla S.A.’ya ulaşılması umut ediliyor. Arama çalışmalarının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.