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Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen daireye düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüs tedbirleri kapsamında ve kumar oynadıkları sebebiyle idari para cezası kesildi.

DHA |
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Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir daireyi kumarhane olarak kullanıldığını belirleyip binayı takibe aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRDİLER

Yakalanmamak için binanın girişine 2 ayrı güvenlik kamerası da yerleştirildiğini tespit eden polis, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi.,

15 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda kumar oynayan 4, kumara yer temin eden 1 ve o sırada odada bulunan 10 kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin küt tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken, masalarda iskambil kağıtları ile 650 lira kumar parası ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

ŞÜPHELİLERE MASKE DAĞITILDI

Ekipler, sosyal mesafe kuralı kapsamında şüphelileri ayırırken, hepsine maske dağıttı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu sırada sosyal mesafe kuralına göre binadan çıkarılan, şüpheliler, araçlarda da yine aynı kurallara göre oturtuldu. Montları ve peçeteler yardımıyla yüzlerini kapatmaya çalışan şüphelilerden biri gazetecilere poz verdi.

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi


TOPLAM 52 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Burada 15 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayan 4 kişiye ise bu cezaya ek olarak kumar oynamaktan 1225 lira idari para cezası yazıldı.
Toplamda 52 bin 150 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden Sami G.'ye (64) kumara yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi

Kahramanmaraş'ta daireye kumarhane baskını düzenlendi


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