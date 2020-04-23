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Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Köpeğin araçlara zarar vermesi nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA |
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Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta Ali Ekşi ve ablasının oğlu Fethullah Ekşi ile husumetli olduğu diğer ablasının eşi İsa Akdağ ve onun yeğeni İdris Akdağ arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali Ekşi, eniştesi İsa Akdağ'ı köpeğinin araçlara zarar verdiğini söyleyip, uyardı.

DAYISINI VE KUZENİNİ ATEŞ EDEREK, ÖLDÜRDÜ

Olayı duyup gelen İsa Akdağ'ın diğer oğlu Emrah Akdağ, tabancayla dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ekşi'yi başlarına ateş ederek öldürdü.

Kaçan Emrah Akdağ, jandarma tarafından kısa sürede saklandığı evde tabancayla birlikte yakalanırken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ da gözaltına alındı.

ZANLI TUTUKLANDI, BABASI SERBEST BIRAKILDI

Sorgusunda suçunu itiraf eden Emrah Akdağ ile diğer 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı araç ile adliyeye sevk edildi.

Emrah Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulurken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi'nin cenazeleri ise Maksutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta dayısı ve kuzenini öldüren şahıs yakalandı

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