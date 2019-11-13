Kahramanmaraş'ta depodan mobilya çalan hırsız yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir bina altındaki depoda, iş yeri sahipleri depodan 10 oturma grubu ve 2 kanepenin çalındığı fark ederek durumu polise bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPILDI

Olayla ilgili, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma yaparak çevrede ve güzergahlarda bulunan kameraları inceledi. Polis ekipleri, olay saatinin belli olmaması nedeniyle birçok aracı da takibe aldı. Kapalı bir kamyonetin üzerinde yoğunlaşan ekipler, önce aracın eşkalini, sonrasında da iz sürerek şehrin diğer ucunda aracın plakasını tespit ederek kamyonet sürücüsünü yakaladı.

2 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, Pirireis Mahallesi’nde 2 adrese operasyon düzenleyerek koltuk takımlarından 4'ünü, daha sonra toplam 10 adet koltuk takımı ve 2 kanepenin tamamı değişik adreslerde ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen F. K. (39) ve İ.E. (47) yakalandı. Suç kayıtlarını olduğu tespit edilen şüpheliler den F.K. tutuklanırken, İ.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.