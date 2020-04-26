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Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Koronavirüse rağmen otomobille gezerken polise yakalanan 4 kişiye 12 bin 888 liralık ceza uygulandı.

DHA |
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Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 46 AAN 362 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu.

Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezmeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

12 BİN 888 LİRA PARA CEZASI

Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı.

Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

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