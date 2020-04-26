Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 46 AAN 362 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu.

Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezmeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını belirtti.

12 BİN 888 LİRA PARA CEZASI

Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı.

Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi.