Kahramanmaraş'ta elektrik direğinin demirlerini çaldılar

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Hollanda'daki AP seçimlerinde ırkçılara darbe

Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda’da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Irkçı Geert Wilders yalnızca yüzde 4 oy alabildi.