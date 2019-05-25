Kahramanmaraş'ta elektrik direğinin demirlerini çaldılar

Olay, akşam saatlerinde Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi.
B.C. ve S.C., yol kenarındaki elektrik direğinin demirlerini çalarak 46 KP 989 plakalı kamyonete yükledi.
DEMİR YIĞININI GÖREN EKİPLER KAMYONETİ DURDURDU
Bu sırada devriye gezen Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetin arkasındaki demir yığınını görünce kamyoneti durdurdu. Demirlerin çalıntı olduğunu anlayan ekipler iki hırsızı gözaltına aldı.
JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER
Ekipler, B.C. ve S.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.