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Kahramanmaraş'ta elektrik direğinin demirlerini çaldılar

Onikişubat ilçesinde elektik direği çalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

İHA | 25.05.2019 - 08:49..
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Olay, akşam saatlerinde Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi.

B.C. ve S.C., yol kenarındaki elektrik direğinin demirlerini çalarak 46 KP 989 plakalı kamyonete yükledi.

DEMİR YIĞININI GÖREN EKİPLER KAMYONETİ DURDURDU

Bu sırada devriye gezen Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetin arkasındaki demir yığınını görünce kamyoneti durdurdu. Demirlerin çalıntı olduğunu anlayan ekipler iki hırsızı gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta elektrik direğinin demirlerini çaldılar

JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Ekipler, B.C. ve S.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Kahramanmaraş'ta elektrik direğinin demirlerini çaldılar

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