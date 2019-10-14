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Kahramanmaraş'ta feci kaza

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde aracını park etmeye giden sürücü, dondurma almak için karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdi. Şans eseri sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İHA | 14.10.2019 - 15:48..
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Furkan Uçar, otomobilini yolun sağ tarafına park ettikten sonra dondurma almak için araçtan indi.

ÇÖP KAMYONU ÇARPTI

Dondurma için karşıdan karşıya geçmesi gereken Uçar'a Celal Çapar idaresindeki çöp kamyonu çarptı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza

HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü havada taklalar attıktan sonra yere savruldu.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uçar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dondurma almaya giderken kamyon çarptı VİDEO

KAZA ANI KAMERALAR TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza

Kahramanmaraş'ta feci kaza

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