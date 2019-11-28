Kahramanmaraş'ta gargaradan ehliyetine el konuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'ndeki ikametgahından, aracıyla yola çıkan Mehmet Yaşar, yakınlardaki trafik uygulama noktasında durduruldu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkolmetreyle yapılan kontrolde 2,03 promil alkollü olduğu belirlenen Yaşar'ın, ehliyetine el konularak 1.002 lira ceza kesildi.

Yaşar'ın itirazı üzerine 2. Sulh Ceza Hakimliği, cezai yaptırımın ve sürücü belgesi el koyma tutanağının kaldırılmasına karar verdi.

"POLİS BİR CİHAZA, BİR BANA BAKTI"

Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, 16 Kasım gecesi Adana'dan gelen arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkarken boğaz rahatsızlığından dolayı doktorun verdiği gargara ilacını kullandığını belirtti. Aracına bindikten yaklaşık 100 metre ileride uygulama noktasında durdurulduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "Orada beni durdurdular ve alkol testi yapmak istediklerini söylediler. Burada alkolmetreye üfledim. Polis bir cihaza, bir bana baktı. 2,03 promil alkol tespit ettiğini belirtti. Ben de hayatımda hiç alkol kullanmadığımı söyledim.





BİN 2 LİRA CEZA KESİLDİ

İlaçtan kaynaklanabileceğini düşündük ve beni hastaneye göndermek için bir ekip çağırdılar. Bu sırada ise cihazda kayda girdiği için ceza kesmesi gerektiğini belirtti. Ehliyetime el konuldu ve 1.002 lira ceza yazıldı. Bu arada ekipler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Hastanede yapılan kan testi neticesinde vücudumda alkol olmadığı anlaşıldı."