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Kahramanmaraş’ta dilenerek zengin oldu

Polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın, gayrimenkul zengini çıktı.

İHA | 05.11.2019 - 15:50..
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

ÜZERİNE KAYITLI 3 EV, 2 İŞ MAKİNESİ ÇIKTI

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

Kahramanmaraş’ta dilenerek zengin oldu

153 TL CEZA KESİLDİ

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta dilenerek zengin oldu

Kahramanmaraş’ta dilenerek zengin oldu

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