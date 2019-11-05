Kahramanmaraş’ta dilenerek zengin oldu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

ÜZERİNE KAYITLI 3 EV, 2 İŞ MAKİNESİ ÇIKTI

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

153 TL CEZA KESİLDİ

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.