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Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

Polis ekipleri, kısa süreli konaklama için kullanılan günübirlik apart dairelere yönelik denetimlerde bulundu.

İHA | 13.09.2019 - 05:31..
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, günübirlik kiralanan apart dairelere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

ALKOL CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde 290 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, bir apart işletmesine kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadığı için 14 bin 705 TL, bir apart işletmesine alkollü satış belgesi olmadığı halde alkollü içki bulundurmak ve satmaktan dolayı 13 bin 010 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde aranan 3 kişi yakalanırken, 3 ayrı apart işletmesine sözleşmesi olmadığı için tutanak tutuldu.


Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler mercek altında

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