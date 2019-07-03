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Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

İki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken şüphelilerden 15 yaşındaki genç tabancayla hava rastgele ateş açarak kaçtı. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DHA | 03.07.2019 - 22:27..
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Kahramanmaraş'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polisler müdahale etti.

Müdahale sırasında H.T. elinde silahla olay yerinden kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı. H.T. rastgele havaya ateş açarak koşmaya devam edip, ber süre sonra 50'nci Sokak'taki evlerden birine girdi. Şüpheli polisin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

TABANCA KURUSIKI ÇIKTI

H.T.'nin aynı mahalledeki yakınları da evin önünde toplanırken, bölgeye özel harekat başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çağrılarının ardından H.T., bir süre sonra dışarı çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.T.'nin tabancasının da kurusıkı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı


Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya ateş açıp kaçan şahıs yakalandı

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