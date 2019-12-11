taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8082
Euro
6.4438
Altın
1470.22
Borsa
107921.68
Gram Altın
274.329
Bitcoin
41666.04

Kahramanmaraş'ta hırsız kaçarken kimliğini bıraktı

Girdiği evden bilgisayar kasası, matkap, tencere gibi malzemelerle çalan 3 hırsızdan birini ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı. Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğu montunu çıkararak kaçtı.

DHA | 11.12.2019 - 18:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde hırsızlık meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarak kullandığı evine kimliği belirsiz 3 kişi girdi. Evden buldukları bilgisayar kasası, matkap ve tencere gibi çeşitli malzemeleri çuvala dolduran hırsızlar duvardan atlayıp kaçmaya başladı.

KURTULMAK İSTERKEN KİMLİĞİNİ BIRAKTI

Bu sırada camide olan Ramazan Aydoğar, evden çıkarken fark ettiği hırsızların koşarak peşlerine düştü. Kovalamaca sonunda Aydoğar, hırsızlardan birini yakaladı. Hırsız, montunu çıkararak Aydoğar'ın elinden kurtulmayı başardı, çuvalı da bırakarak hızla kaçmaya başladı. Ramazan Aydoğar tekrar hırsızın peşinden düştü ama yakalamayı başaramadı. Olay yerine dönen Ramazan Aydoğar polisten yardım isterken, kontrol ettiği montun cebinden hırsızın kimliği çıktı.

"AYNI HIRSIZI 5 AY ÖNCE DE ELİMDEN KAÇIRDIM"

Ramazan Aydoğar, hırsızların 2'sinin ocuk yaşta olduğunu, çuvalla kaçtıklarını görünce peşlerine düştüğünü söyledi. Aydoğar, "Peşlerinden koştum ve birini yakaladım. Benim tuttuğum montunu çıkararak tekrardan kaçtı. Peşinden koştum yakalayamadım, geldim montunu aldım. Baktım cebinde kimlik var Suriye uyruklu Ali diye bir şahıs. Ondan sonra 155'i arayıp polis çağırdım. Daha önce de evimden hırsızlık gerçekleşti ve yine aynı şahıstı. Yaklaşık 5 ay önce de yakaladım ama onda da elimden kaçırmıştım. Üzerinde yine aynı mont vardı" diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, evde ve çalınan eşyaların bırakıldığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis, monttan çıkan kimlikten yola çıkarak hırsızı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -1

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -2

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -3

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -4

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -5

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -6

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -7

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -8

Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı -9

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

337
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

424
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

160
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

373
Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

569
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

217
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

317
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir