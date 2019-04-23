Kahramanmaraş’ta içinde aile olan araç duvardan uçtu

Onikişubat İlçesi Mevlana Mahallesi’nde yaşanan akılalmaz olayda, şans eseri anne ile çocukları hafif yaralandı, otomobili yakalamaya çalışan sürücü duvardan düşerek belini kırdı.

ÖNCE MAAİLE ARABAYA BİNDİLER, SONRA DUVARDAN UÇTULAR

Anne ve babasının yanına gitmek için evden çıkan Yakup Boztepe (28), evin önünde yokuş aşağı park halinde duran 46 HN 714 plakalı otomobiline önce kucağındaki bebeği F.B’yi bıraktı. Daha sonra eşi Tuğba Boztepe ve küçük çocuğu E.A.B otomobile bindi. Yakup Boztepe elindeki bebek arabasını da otomobilin ön tarafına bıraktıktan sonra kapıyı kapattı. O sırada Boztepe ailesinin içinde bulunduğu otomobil, kendiliğinden hareket etmeye başladı. Otomobili yakalamaya çalışan Yakup Boztepe, araçla birlikte 3 metrelik duvardan düştü.





O KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ...

Kaza anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kaza sonrası Tuğba Boztepe ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı.

Otomobili yakalayıp durdurmak isterken düşen Yakup Boztepe ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Boztepe’nin belinin 2 yerinde kırık olduğu tespit edildi.

İçinde anne ve çocukları bulunan otomobil duvardan uçtu





OTOMOBİL BOŞA ÇIKTI, ARACI YAKALAMAK İSTERKEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay anını anlatan Yakup Boztepe, “Ben o akşam annemlere gidiyordum. Önce çocuğumu otomobile bıraktım, ardından eşim bindi ve ben de bebek arabasını ön koltuğa koydum. O sırada otomobil boşa çıktı ve kendiliğinden hareket etmeye başladı. Herhalde bebek arabası el freninin üzerine geldi. Daha sonra koşarak otomobilimin el frenini çekmeye giderken sol tarafta 3 metrelik duvar olduğu için önce ben düştüm, daha sonra otomobil yere düştü. Belimin 2 yerinde kırık oluştu ve 2 aya kadar ayağa kalkacağımı söylüyor doktor” dedi.





"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Yaşanan kazadan sürücülerin ders çıkarması gerektiğini söyleyen Yakup Boztepe’nin ağabeyi Mehmet Boztepe ise, “Ben olay anında iş yerimde çalışıyordum ve komşular haber edince hemen geldim. Rabbim ailesinin ve kendisinin yüzüne bakmış, beterinden korusun inşallah. Bu tarz yerlerde aracımızı park ederken direksiyonumuzu çevirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu kazadan da ders çıkartmamız gerekiyor” diye konuştu.



