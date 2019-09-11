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Kahramanmaraş’ta ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonu

Eş zamanlı düzenlenen ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonunda, aralarında iş adamları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İHA | 11.09.2019 - 02:34..
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İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, hazine arazilerinin imar usulsüzlüğü, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki ihalelerde usulsüz şartname düzenledikleri iddiasıyla 9 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Kahramanmaraş’ta ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonu

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin ikametlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan kamu görevlileri T.A., H.G., B.Ö. ile iş adamı T.K., S.S. ve M.T. Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon sırasında ikametlerinde bulunmayan K.C., iş adamları A.U. ve M.K.’nin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta ihale ve imar usulsüzlüğü operasyonu

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