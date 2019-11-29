taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.758
Euro
6.3441
Altın
1458.3
Borsa
107126.18
Gram Altın
270.021
Bitcoin
43615.18

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

İHA | 29.11.2019 - 00:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Evri Mahallesi Yukarı Köy mevkisinde, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

12 KİŞİ YARALANDI

Silahların da kullanıldığı kavgada Hakan K., Büşra K., Hatice K., Mehmet K., Bayram K., Selma K., Tuncay K., Bilal K. ile karşı aileden Mine G., Fatma G., Hanifi G., Oğuzhan G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'nin eğittiği 363 Somalili askerin eğitimi tamamlandı

TSK'nin eğittiği 363 Somalili askerin eğitimi tamamlandı

3
CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

0
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir