taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7546
Euro
6.3767
Altın
1486.16
Borsa
100525.32
Gram Altın
275.006
Bitcoin
53462.78

Kahramanmaraş'ta işçi servisi kaza yaptı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan işçi servisinin yol yönlendirme direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

İHA | 06.11.2019 - 05:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Kar yönetimindeki işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine doğru seyir halindeydi.

Kahramanmaraş'ta işçi servisi kaza yaptı

10 KİŞİ YARALANDI

Ahmet Kar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ta işçi servisi kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

57
Meksika'da Mormon ailesi katledildi

Meksika'da Mormon ailesi katledildi

9
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan şahıs polisle çatıştı

Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan şahıs polisle çatıştı

55
İstanbul'da bir evde 4 ceset bulundu

İstanbul'da bir evde 4 ceset bulundu

5
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

4
İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

İngiltere'de seçimlere Rusya müdahalesi iddiası

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir