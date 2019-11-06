Kahramanmaraş'ta işçi servisi kaza yaptı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Kar yönetimindeki işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine doğru seyir halindeydi.
10 KİŞİ YARALANDI
Ahmet Kar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra yol yönlendirme direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.